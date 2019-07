-City council filing period opens Monday

-Good safety record saves district money

-105 units donated in Boots & Badges community blood drive

-Reds complete summer scrimmages

-Clinton softball returns to practice Monday

-Plus see local pictures

Obituaries

-Toni Munday

-Stacy Leonard

-Jose Gonzales

Pick up a copy of Clinton Daily News, subscribe to our E-Edition online at www.clintondailynews.com or download the app.