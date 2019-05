What people are following in today's Clinton Daily News:

-54 selected to get storm shelter money

-Clinton teens facing second-degree rape charges

-Niko Lam attends prestigious Oklahoma Summer Arts Institute

-Golf Tourney Saturday

-Austin Walpole solidified CHS’s center field

-Brown welcomed Reds’ competitive environment

-Plus see local pictures

Obituaries

-Lillian Gardner

-Shelly Del Cantu-Burleson

-Frank Shephard

Pick up a copy of Clinton Daily News, subscribe to our E-Edition online at www.clintondailynews.com or download the app.