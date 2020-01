-Washita County young fugitives now in custody

-County’s voter numbers high

-Flu Type B no cause for alarm

-Rain or shine, new clinic looking fine

-Arapaho-Butler adding track this spring

-SWOSU boosts win total against NWOSU

-Plus see local pictures

Obituaries

-State Deaths

Pick up a copy of Clinton Daily News, subscribe to our E-Edition online at www.clintondailynews.com or download the app.