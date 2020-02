-Local firms, CHS partner on intern program

-Sale barn changes hands

-Boeing still planning to use Clinton-Sherman

-Reds rattle rival Eagles’ nest

-Arapaho-Butler girls pummel Binger-Oney

-Plus see local pictures

Obituaries

-State Deaths

Pick up a copy of Clinton Daily News, subscribe to our E-Edition online at www.clintondailynews.com or download the app.