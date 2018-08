What people are following in today's Clinton Daily News:

-Drinking talk dominates rape trial

-DNA used to identify local burglary suspect

-Scout signups Tuesday

-Nance traffic improved

-Arapaho-Butler growing with each game

-Schneberger raising expectations for Burns Flat

-Plus see local pictures

Obituaries



-Ronald Grubb

Pick up a copy of Clinton Daily News, subscribe to our E-Edition online at www.clintondailynews.com or download the app.com